¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÃË½÷£·¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö£±£°£±²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤ÈÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤ò¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤¹¤°ÊüÁ÷£´£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡ØÃË½÷£·¿Í¡Ù¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬±é¤¸¤¿º£°æÎÉ²ðÌò¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ÎÌò¡¢Ã¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ä¤í¡©¡¡¤À¤«¤é£³£°¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤ÎÌò¤ä¤«¤é¤Ê¡£º££³£°¤«¡Ä¡£º´Æ£¤«¡£·ò¤¯¤ó¤«¡£¤É¤ä¡©¡×¤Èº´Æ£·ò¤òà¤´»ØÌ¾á¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢ÈÓ·¦½ÕºÚ¤â¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ìò¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È°Å¤Ëà£Î£Çá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÃ¯¤¬¤¨¤¨¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¡¡²¶¤Î¡ÊÌò¡Ë¡£°Õ³°¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¤ä¤Ç¡¢¤ªÁ°¤é¤ÏÃÎ¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÈÓ·¦¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¤ò¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬²¶¤Î¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤é¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥¸¡¢¤ªÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Èà¥à¥Á¥ã¤Ö¤êá¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡ÖÈÓÈø¡ÊÏÂ¼ù¡Ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Öº£°æÎÉ²ð¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡ÖÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÊÊÒ²¬¡ËÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÂçÃÝ¡Ê¤·¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ï¡¢²¶¡£´ë²è½ñÄÌ¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£