¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬¥¤¥óÆ¨¤²£Ö¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¸å¤Î£ÇµÀïÀþ¤¬Âç»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Çµ¡ÖÂè£µ£³²ó¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤Ï£±£³Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£ÄÌ»»£¶£¶²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò£¸²óÌÜ¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Àï£¶¾¡¤ÇÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¾°æÈË¤¬£¶¹æÄú¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÊÆþ¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££ÓÅ¸¼¨¤Ç¶¯°ú¤Ë£´¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¾¾°æ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏµÈÅÄÍµÊ¿¤âÊöÎµÂÀ¤âÏÈÈÖ¤ò»à¼é¡£ÏÈ¤Ê¤ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥«¥É¤Î¤¾¤¤¤¿µÈÅÄ¤òÂÀÅÄ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Êö¤¬¥Ö¥¤ºÝ¤Ë±Ô¤¤º¹¤·¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤¬ÇÏ¾ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÇÏ¾ì¤ÎÆÈÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡ÀïÅöÆü¤ÎÀ°È÷¤â¥×¥í¥Ú¥éÄ´À°¤âÅö¤¿¤ê¡Ö´¶¿¨¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¿ÊÆþ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¿å¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¡×¤Ë¤»¤è¡Ö¤Û¤ÜÁ´Â®¡×¤Î£Ó¤ò·è¤á¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¶¯²½¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£¡Ö£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î¸å¤Î£ÇµÀïÀþ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±ÀáÌÜ¤Î½»Ç·¹¾¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ç¯Ëö¤Ø¸þ¤±¤ÆÄºÅÀÃ¥¼è¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÃå¡¹¤È¿ë¹Ô¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£