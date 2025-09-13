TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は12日、GRヤリスの最新モデル「Aero performance package」を発表した。全国の販売店で10月1日に発売する。

「Aero performance package」とは、モータースポーツやサーキットで得た知見を活かし、プロドライバーの協力を得ながら開発したモデルだ。今回はRZ「High performance」とRCの2グレードに採用された。

新しいパッケージではダクトやスポイラーなど、こだわりの6アイテムを装着。冷却性能や空力性能を中心に、パフォーマンスの向上に努めている。

フロントのボンネット部分には、ダクトつきアルミフードを採用。エンジンルームに溜まった熱を放出し、冷却性能を高める。

フロントリップスポイラーでは空力バランスを整え、車の安定性を高めている。フロントの足回りにはフェンダーダクトを設けており、ホイールハウス内の空気を後方へ逃がし、操縦安定性のレベルアップにつなげる。

リヤ部分には可変式ウイングを装着し、高速走行時の操縦安定性を支えている。ウイングの角度を変えられるため、フィーリングの調整が可能だ。リヤの下部にはバンパーダクトを装備しており、空気抵抗の低減に貢献する。

ボトムの部分には、燃料タンクアンダーカバーを取りつけた。安全燃料タンクの下部を平らにすることで、ボディ下部の空気の流れをスムーズにする。ボトム部分の形状を最適化することで、GRヤリスの空力性能をさらに高める狙いだ。

このように「Aero performance package」は、フロントやリヤだけでなく、ボトム部分のセッティングを突き詰めている。妥協のない取り組みで、従来のGRヤリスと違ったパフォーマンスを楽しめる。希望小売価格は405万5,000円〜582万5,000円。