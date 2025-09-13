リヴァプールの公式Xでは、これまでに生で見た最高のフリーキックについて選手たちに質問している動画をポストした。



多くの選手はプレミアリーグ第3節アーセナル戦でのドミニク・ソボスライの直接FKを挙げている。82分、0-0の場面でソボスライがシュートを沈め、リヴァプールに貴重な勝ち点3をもたらした。



その他の回答をしたのが、フィルジル・ファン・ダイクとアンドリュー・ロバートソン。





What’s the best free-kick you’ve seen live? pic.twitter.com/Hjy5G0R3bG — Liverpool FC (@LFC) September 13, 2025

ファン・ダイクはリオネル・メッシがバルセロナ在籍時にリヴァプールと対戦した際に決めたFKを挙げた。試合が行われたのは、2019年のCL準決勝第1レグ。バルセロナのホームであるカンプノウで行われ、ルイス・スアレスが先制点をゲット。75分にメッシが追加点を挙げ、ダメ押しとなる3点目のゴールがメッシの直接FKだった。その後のCL準決勝第2レグはリヴァプールのホーム、アンフィールドで行われ、リヴァプールが4-0の完勝。決勝に進み、トッテナムを下してビッグイヤーを獲得している。そして、ロバートソンが挙げたのが、セルティック時代の中村俊輔のCLマンチェスター・ユナイテッド戦での直接FKだ。セルティックのホーム、セルティック・パークにユナイテッドを迎え、中村のFKが決勝点となり、1-0で勝利している。ロバートソンはスコットランド出身であり、セルティックのユースチームにも在籍していたことがある。この試合が行われたのは2006年。19年前のことで、12歳のロバートソン少年に大きなインパクトを与えるゴールとなった。