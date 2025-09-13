マンチェスター・シティがプレミアリーグ4連覇を達成した23-24シーズン、チームの中心的存在として躍動したのがアカデミーの至宝フィル・フォーデンだった。



プレミアリーグ35試合で19ゴール8アシスト、公式戦全体では53試合で27ゴール13アシストと圧巻の成績を残し、エースとして君臨したが、その後は怪我の影響などもあり、コンディションが不安定だ。



今シーズンもまだ1試合の出場、15分のみのプレイに留まっているフォーデンだが、英『TalkSPORT』の司会者であるアラン・ブラジル氏はイングランド代表に復帰できるかどうかを懸念しているという。





「彼が今プレイしていないことに本当に驚いているよ。数シーズン前、私は思ったよ。『なんて選手なんだ』って。彼のエネルギーのレベルや、決めたゴールの数々は、本当に素晴らしかった。フィルが来年のワールドカップに出られないなんてありえるのか？もしそうなったら大惨事だ」同氏はシティで序列が下がってしまったら、移籍をしてでもフォーデンにはプレイしてほしいとも語っており、MVPを獲得した23-24シーズンのパフォーマンスレベルを取り戻してほしいと話している。またアストン・ヴィラなどで活躍したガブリエル・アグボンラホール氏も「今イングランド代表チームに加わるためには、彼があの調子を取り戻す必要がある」と語りつつ、エベレチ・エゼやモーガン・ギブス・ホワイト、ジュード・ベリンガム、コール・パルマー、モーガン・ロジャースなどフォーデンの主戦場にはライバルが多いことにも言及している。「フィル・フォーデンは今やマンチェスター・シティで必ず先発する選手ではない」ともアグボンラホール氏は話したが、調子上がらぬフォーデンはかつての輝きを取り戻すことはできるだろうか。