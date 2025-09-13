プレミアリーグ第4節アーセナル対ノッティンガム・フォレストの一戦が行われた。



ホームのアーセナルは新加入エベレチ・エゼとクリスティアン・モスケラが初先発。同じく今夏加入のピエロ・インカピエがベンチ入りを果たした。



アウェイのフォレストは新監督アンジェ・ポステコグルーの初陣となる。



7分、ファーストシュートはアーセナル。セットプレイのこぼれ球に反応したミケル・メリーノがボックス内からシュートを放つ。しかし、体を大きく広げたフォレストの守護神マッツ・セルスのセーブに遭ってしまい、先制点は挙げられない。





17分、ウーデゴールが負傷交代。イーサン・ヌワネリがピッチに投入された。チャンスとなったセットプレイの場面で肩を痛めており、一度はプレイを再開したが、最終的にはピッチを退くことに。ブカヨ・サカの代役として先発に選ばれたノニ・マドゥエケにボールが集まっており、右サイドから積極的な仕掛けが見られている。32分、アーセナルが先制。右CKを一度は相手にクリアされるも、こぼれ球に反応したマルティン・スビメンディがペナルティエリア手前の中央から右足を振りぬく。シュートはジャストミートし、セルスは反応するも、弾くことができなかった。37分、フォレストにもアクシデント発生。CBのムリーロが負傷交代となり、今夏ユヴェントスからやってきたニコロ・サヴォーナが投入された。後半開始早々、アーセナルに追加点。左サイドでエゼがロングパスを受けると、ダイレクトで中央にクロス。ヴィクトル・ギェケレシュが合わせてゴールネットを揺らした。65分、ゴールを決めたギェケレシュが交代でベンチに。アーセナルはカイ・ハフェルツを負傷で欠いており、本職はMFのミケル・メリーノが最前線を務める。79分、アーセナルがダメ押しの3点目を獲得。右サイドでセットプレイを得ると、ゴール前ではなくマイナスのデクラン・ライスへ。そこから途中交代のレアンドロ・トロサールに渡り、最後はクロスをスビメンディが押し込んだ。最終的なスコアは3-0となり、アーセナルがホームでフォレストを下した。ポステコグルー監督の初陣は厳しい結果に。アーセナル 3-0 フォレストアーセナル32分 マルティン・スビメンディ46分 ヴィクトル・ギェケレシュ79分 マルティン・スビメンディ