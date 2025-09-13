アーセナルOBであるポール・マーソン氏はプレミアリーグ第4節の注目カードであるマンチェスター・ダービーを予想した。



マンチェスター・シティのホームで行われるダービーであるが、マンチェスター・ユナイテッドの主力も何人か負傷しており、お互いにベストメンバーでは臨めない状況だ。それでも世界屈指の盛り上がりを見せるダービーへの注目度は高い。



ユナイテッドは現在1勝1分1敗で9位、一方のシティは1勝2敗で13位と3試合を終えた時点での順位はユナイテッドの方が上だ。とはいえ、ペップ・グアルディオラ率いるシティの勝利を予想する者も少なくないなか、ポール・マーソン氏はシティが勝つ未来が想像できないという。





「マンチェスター・ユナイテッドはバーンリー戦で本当に良かったと思う。昔のマンチェスター・ユナイテッドに少し似ていた。でも、あの試合に勝つには最後にPKが必要だった。それが私にとっては懸念材料だ」「マンチェスター・シティはブライトンが選手交代で流れを変えるまで、余裕を見せていた。ここでシティを支持する理由を探しているが、正直言って見当たらない！」「彼らにはもうダビド・シルバやケビン・デ・ブライネのような選手はいない。では誰が代わりを務めるんだ？フリアン・アルバレスはこういう試合でボールを拾って何か特別なことをやってのけるタイプの選手だった。だが彼ももういない！」「アーリング・ハーランドはそういうタイプの選手じゃない。彼はシルバやデ・ブライネみたいな選手からの供給に頼っている。それに私はいつもジェレミー・ドクは当たり外れが激しいと言ってきた。だからこれはかつて我々が知っていた圧倒的なマンチェスター・シティではないんだ」「シティはエティハドでのトッテナム戦ではひどい内容だった。マンチェスター・ユナイテッドの前線3人がこの試合でシティを苦しめる可能性があると思う。ユナイテッドが今シーズン上位6位に入れないと思っているにもかかわらず、そう言っているんだ。だから現時点で私がシティについてどう思っているかは想像できるだろう！」「引き分けに賭けるつもりだが、もし勝者を決めろと言われたら、マンチェスター・ユナイテッドしか選ばない。ルベン・アモリムのチームがこの試合に負けるとは思えないからだ」（英『METRO』より）プレミアリーグ4連覇など国内では無類の強さを見せていたペップ・シティだが、昨シーズンより苦戦を強いられていることは事実だ。ホームで行われる宿敵とのダービーは勝利が求められるが、シティは勝ち点3を掴み、連敗をストップできるだろうか。