大丸梅田店で開催！ハリー・ポッター ポップアップストアの限定グッズと特典をチェック

2025年9月12日(金)から12月12日(金)まで、大丸梅田店にて「ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE」が期間限定オープンします。会場では秋にぴったりのストールやソックス、世界観あふれる雑貨まで豊富にラインナップ。さらに、購入金額に応じた特典も用意されているので、ファン必見のイベントです。魔法の世界を日常に取り入れて、心ときめくひとときを過ごしてみませんか？

ハリー・ポッター ポップアップ詳細

開催期間は2025年9月12日(金)から12月12日(金)まで。会場は大阪・大丸梅田店13Fイベントスペースです。営業時間は10:00～20:00（商業施設に準ずる）。

会場限定の特典も魅力で、3,300円(税込)以上購入すると非売品ステッカー(全8種・ランダム)、7,700円(税込)以上購入するとオリジナルトートバッグがプレゼントされます。

両方の特典を手にできるのも嬉しいポイントです。

新作アイテムのラインナップ

9月12日発売の新商品は、まず秋冬に活躍するストール（9と3/4番線／ハニーデュークス 各6,050円・W1800×H650mm）。

グリフィンドール

スリザリン

レイブンクロー

ハッフルパフ

ハニーデュークス メロウリブソックス

次に、ホグワーツ4寮をイメージしたケーブル編みソックス（各1,650円・23～25cm）と、ハニーデュークスデザインのメロウリブソックス（1,870円・23～25cm）。

ハリー・ポッター ダイアゴン横丁・ホグズミード ペーパーバッグセット

ハリー・ポッター ブラック家 クッキー缶

さらに、映画の名シーンをモチーフにしたペーパーバッグセット（1,210円・W140×H173×D70mm）、ブラック家の家紋をあしらったクッキー缶（4,400円・φ130×H93mm）も登場。

バラエティ豊かな品揃えでファン心をくすぐります♪

特典も魅力♡魔法の世界を持ち帰ろう

お買い物特典として非売品のステッカーやオリジナルトートバッグがもらえるのはポップアップならでは。

7,700円(税込)以上購入すれば両方の特典が揃い、自分用にもギフトにもぴったりです。限定アイテムと特典を組み合わせれば、魔法の世界をより身近に感じられるはず。

魔法の秋を楽しむポップアップへ

「ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大丸梅田店」では、季節を彩るファッションアイテムから、映画の世界を映した雑貨やスイーツまで幅広く展開。

さらに特典も充実しており、訪れるだけで特別な体験が待っています。ぜひこの秋、魔法と共に過ごすときめきのショッピングを楽しんでみてください。