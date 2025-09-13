◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク12―0くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成2年目、佐倉俠史朗内野手（19）が、公式戦初安打を含むマルチ安打を放った。

「8番一塁」でフル出場。2回無死一塁、ファウルで粘って7球目となる144キロの真っすぐを中前打とした。「詰まったけどセンターまで抜けてくれた」。3回は1死一塁で追い込まれながらもカーブを右手で右前に運んだ。「（2本とも）短打だけど、長打を狙った中での結果。まずは初安打を打てたこと、アピールしたいバッティングで、結果を残せたことが良かった」とうなずいた。

打席では笑顔も見えた。「（周囲から）思い切っていけとずっと言われていたし、僕がおどおどして、ちょこんとバットに当てても魅力はない。打つ、打たないは関係なしにしっかり振っていくことはできた」と語る。

村松有人2軍打撃コーチ（52）は「食らいつく形と気持ち、技術がしっかりと感じられた」と評価。その上で、その後は三邪飛と空振り三振に倒れたことにも触れ「速い球になってくると（対応が）難しくなっていたので、練習を継続してやっていけば2軍で結果が出てくる選手になると思う」と語った。

福岡・九州国際大付高では高校通算31本塁打の左の強打者として、大阪桐蔭高時代の前田悠伍投手（20）らと並んで「ビック4」と称された。今季はファーム非公式戦に88試合出場して打率2割9分1厘。本塁打はチーム唯一の2桁となる12本をマークするなど成長過程にある。

長打には強いこだわりがある。「人よりも足が遅いので、他の選手が短打を（打つ分）僕は二塁打、本塁打を打たないといけないと思っている」―。これからも、自らの武器を最大限に磨き上げていくつもりだ。（浜口妙華）