　◆陸上　世界選手権（東京・国立競技場）

　大会2日目の14日は女子マラソンからスタート。猛暑によるアスリートの健康と安全に配慮して当初予定よりも30分前倒しされ、7時30分号砲となる。日本勢は大学時代はサークルに所属していた異色の経歴で注目を浴びた成長著しい小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）が2019年ドーハ大会以来となる入賞を目指す。

　100メートルは男女の準決勝と決勝が行われる。男子準決勝は20時45分、同決勝は22時20分、女子準決勝は20時20分、同決勝は22時13分に開始予定。男子の日本勢はサニブラウン・ハキーム（東レ）、桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東文化大）が13日の予選で敗退した。

　女子100メートル障害は予選が行われる。日本勢の中島ひとみ（長谷川体育施設）は日本歴代2位まで自己記録を伸ばした30歳。日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）、今年の日本選手権女王の田中佑美（富士通）の3選手で上位進出を目指す。11時5分開始予定。

　男子1万メートルは葛西潤（旭化成）と鈴木芽吹（トヨタ自動車）のともに世界選手権は初出場の新鋭コンビが挑む。21時30分スタート予定。

　陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

【陸上・世界選手権第2日の実施種目】
　開始予定　　　種　　　目　　　　
　7:30　女子マラソン　　　決勝
　9:00　女子ハンマー投げ　予選
　9:00　男子1500メートル　予選
10:45　女子ハンマー投げ　予選
11:05　女子100メートル障害　予選
18:35　男子400メートル　予選
18:40　男子走り高跳び　　予選
19:12　女子円盤投げ　　　決勝
19:25　女子400メートル　予選
20:20　女子100メートル　準決勝
20:40　女子走り幅跳び　　決勝
20:45　男子100メートル　準決勝
21:07　女子1500メートル　準決勝
21:30　男子1万メートル　決勝
22:13　女子100メートル　決勝
22:20　男子100メートル　決勝
（※開始予定時刻は世界陸連の公式サイトより）

【陸上・世界選手権マラソンの日本勢歴代メダリスト】
▼1991年東京（日本）
　金　谷口　浩美
　銀　山下佐知子
▼1993年シュツットガルト（ドイツ）
　金　浅利　純子
　銅　安部　友恵
▼1997年アテネ（ギリシャ）
　金　鈴木　博美
▼1999年セビリア（スペイン）
　銀　市橋　有里
　銅　佐藤　信之
▼2001年エドモントン（カナダ）
　銀　土佐　礼子
▼2003年パリ（フランス）
　銀　野口みずき
　銅　千葉　真子
▼2005年ヘルシンキ（フィンランド）
　銅　尾方　　剛
▼2007年大阪（日本）
　銅　土佐　礼子
▼2009年ベルリン（ドイツ）
　銀　尾崎　好美
▼2013年モスクワ（ロシア）
　銅　福士加代子