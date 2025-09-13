◆陸上 世界選手権（13日、東京・国立競技場）

開幕して、女子の1万メートル決勝が行われ、2021年東京五輪、23年ブダペスト世界選手権のいずれも1万メートルで7位入賞の廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝は31分9秒62で6位に入り2大会連続入賞の快挙を達成した。

「ラストに鐘が鳴る前ぐらいからが勝負だなと思っていた。そこからしっかり切り替えて、もう最後1周は絞り出せたと思う。入賞もとてもうれしいんですが、この25周が楽しかったと、本当に心から思える試合だった」

自身にとっては2年ぶりの世界大会でもある。負傷で昨年のパリ五輪出場はならなかった。それだけに募る思いもある。「2年ぶりの世界陸上でどういうレースができるか。わくわく感もあったが、今の自分はどうなんだろうという思いもあった。不安もあった」としながらも全力の走りで快挙につなげた。

序盤から先頭集団の中でレースを進めトップにも立って引っ張った。攻める姿勢を前面に押し出したが、残り16周でケニア勢のヌゲチッチとチェベトのケニア勢らが前に出られ、懸命に食い下がるが、じわりと後退した。それでも入賞圏内で激しい争いを繰り広げて粘りきり、最終周に狙い通りに順位を上げた。

4年前の東京五輪で快走した国立競技場で力強い走りを披露して完全復活を証明。当時の情景も浮かんできたという。「こうやってオリンピックの時も先頭で走ったなというような感じで思いながら。でも、こうやって本当にたくさんの声援があるというのが一番選手としてはうれしいことなんだなというのを感じました」。コロナ禍のため無観客開催だった4年前とは一変した完売の客席の大歓声を受けながら日の丸を誇らしげに掲げた。

次戦は5000メートルで18日に予選も控える。決勝進出を目指すだけに、喜びに浸ってばかりもいられない。「しっかりまずはここで（決勝に）駒を進めるんだという強い気持ちをもう1度持って準備していきたい」と気持ちを切り替え、次のレースに向かう。