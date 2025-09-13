◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）

ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、味方のミスもカバーする力投を見せた。

先頭を歩かせた4回。続く西川龍馬の打球は三塁へのゴロとなり、5―4―3の併殺打と思われた。しかし、三塁手・栗原陵矢の送球を二塁手の牧原大成が取り損ね、無死一、二塁とピンチが広がった。

それでも上沢は冷静だった。「ミスは別にあるし、そこをカバーできるのがピッチャー。あそこで点を取られるとやっぱり野手も責任を感じる。僕も結構助けてもらってるので、（今回は）助けられたらいいなと」。頓宮裕真を浅い右飛に打ち取って走者を釘付けにし、西野真弘を一ゴロ。続く杉本裕太郎に死球を与えて2死満塁となったが、太田椋を遊ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。

7回2安打無失点の好投を見せるも、降板するまで味方の援護はなく、自己最多タイの12勝目はお預けとなった。ただ、チームは9回に逆転して勝利。「チームが勝ってとにかく良かった。最後の雰囲気や攻撃は、明日からいい流れが来そうな感じがした」と上沢は笑顔を見せた。味方思いの右腕がチームに良い流れを引き寄せた。（大橋昂平）