元広島、楽天の正膸優弥氏が１２日に自身のインスタグラムを更新。「ＦＷＪ２０２５ 広島に参加 やっぱり競技は難しい！！いい経験やったし、なんでもやってみないとわからんね！」などとつづり、７月１３日に広島で行われたフィットネス・ワールド・ジャパンの大会出場を、鍛え抜かれた上半身の写真などとともに報告した。

フィジーク部門に出場し「今回トレーニングはもちろん、減量をして感じたことやメンタル面など個人的に感じたことが多かったので色々発進していきます！」と正膸氏。「１０月に宅建の試験もチャレンジする予定なので応援よろしくお願いします」とつづった。

ムキムキの大胸筋、肩周りや上腕に盛り上がった筋肉に割れた腹筋。フォロワーからは「え！凄い めっちゃかっこいい」「やばい〜筋肉触りたい」「動画の腹筋すごすぎます。板チョコです」「すごすぎる！」などとコメントが。一転して宅建の資格取得にも挑戦する姿にも「色々なことにチャレンジされてて本当に、すごいです！！」「宅建試験の合格をお祈りしています」などとコメントが寄せられた。