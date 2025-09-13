[9.13 ラ・リーガ第4節](アノエタ)

※23:15開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

FW 14 久保建英

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります