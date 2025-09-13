ソシエダvsR・マドリー スタメン発表
[9.13 ラ・リーガ第4節](アノエタ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
FW 14 久保建英
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります