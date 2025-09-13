ビニシウス、ムバッペ、ロドリゴの同時起用にレアル指揮官アロンソ「その可能性は除外されていない」
レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督がFWビニシウス・ジュニオール、FWキリアン・ムバッペ、FWロドリゴ・ゴエスの同時起用について語った。クラブ公式サイトが記者会見でのコメントを伝えている。
レアルは今季から指揮を執るアロンソ監督の下、ラ・リーガ開幕3連勝で首位。指揮官はこれまでの3試合で右サイドにMFブラヒム・ディアスやFWフランコ・マスタントゥオーノを起用し、昨季に右サイドを主戦場としていたロドリゴをビニシウスと同じ左サイドで使っている。
昨季のようにビニシウス、ムバッペ、ロドリゴをスタメンで並べる可能性があるか問われたアロンソ監督は「一緒のプレーは可能だ。彼らは昨年何度もプレーしており、試合や別の選手次第で一緒にやれる」と説明。「それは除外されたものではなく、これまでわずか3試合だということ。時に我々は非常に短い期間の後、とても決定的な結論を出そうとする。もう少し長い期間で評価することになるだろう」と、中長期的な視点で最適解を探る姿勢を示した。
レアルは開幕4連勝を懸け、13日の第4節でソシエダのホームに乗り込む。
レアルは今季から指揮を執るアロンソ監督の下、ラ・リーガ開幕3連勝で首位。指揮官はこれまでの3試合で右サイドにMFブラヒム・ディアスやFWフランコ・マスタントゥオーノを起用し、昨季に右サイドを主戦場としていたロドリゴをビニシウスと同じ左サイドで使っている。
レアルは開幕4連勝を懸け、13日の第4節でソシエダのホームに乗り込む。