久保建英、R・マドリー戦で今季初のベンチスタート…日本代表戦での負傷考慮か
ソシエダは13日、ラ・リーガ第14節でレアル・マドリーと対戦する。日本時間午後11時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF久保建英は今季初めてベンチスタートとなった。日本代表戦での負傷や疲労が考慮されたとみられる。
久保は今月上旬、アメリカで行われた日本代表活動に参加。6日のメキシコ戦(△0-0)で69分間プレーした後、続く9日のアメリカ戦(●0-2)はメキシコ戦で痛めていた足首の状態も踏まえ、出場していなかった。その後、チームには12日のトレーニングから合流したが、ビッグマッチでの先発起用は見送られる形となった。
久保はアメリカ戦を前にした取材対応で「(相手が)レアル・マドリーであれ、アメリカであれ、どこであれ、万全の状態じゃなくて無理するところと無理しないところは自分でここから見極めていきたいなと。僕は無理してやれる選手ではあると思うんですけど、果たして無理するべきなのかは自分で考えながらやりたいと思います」と述べていた。
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
FW 14 久保建英
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
