アヤックスvsズウォレ スタメン発表
[9.13 オランダ・エールディビジ第5節](アムステルダム・アレナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 A. Gaaei
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 6 Y. Regeer
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 M. Godts
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
ヨン ハイティンハ
[ズウォレ]
先発
GK 16 T. de Graaff
DF 2 S. Floranus
DF 3 O. Aertssen
DF 4 A. MacNulty
DF 28 S. Graves
MF 25 T. Oosting
MF 30 ライアン・トマス
MF 35 Jamiro Monteiro
FW 10 K. Kostons
FW 11 ディラン ムバヨ
FW 22 K. de Rooij
控え
GK 41 D. Verduin
GK 48 L. Bakker
DF 42 D. Ruward
MF 8 Z. Buurmeester
MF 20 G. Reiziger
MF 26 J. Pereira da Gama
MF 38 G. Rahajaän
FW 7 ショラ・ショアタイアー
FW 19 J. Faberski
FW 21 S. Lagsir
FW 29 T. Buitink
FW 39 D. Voute
監督
Henry van der Vegt
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります