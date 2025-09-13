[9.13 オランダ・エールディビジ第5節](アムステルダム・アレナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 A. Gaaei

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 6 Y. Regeer

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 M. Godts

FW 23 ステーフェン ベルハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 J. Heerkens

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

DF 41 G. Alders

MF 10 オスカル・グロフ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

監督

ヨン ハイティンハ

[ズウォレ]

先発

GK 16 T. de Graaff

DF 2 S. Floranus

DF 3 O. Aertssen

DF 4 A. MacNulty

DF 28 S. Graves

MF 25 T. Oosting

MF 30 ライアン・トマス

MF 35 Jamiro Monteiro

FW 10 K. Kostons

FW 11 ディラン ムバヨ

FW 22 K. de Rooij

控え

GK 41 D. Verduin

GK 48 L. Bakker

DF 42 D. Ruward

MF 8 Z. Buurmeester

MF 20 G. Reiziger

MF 26 J. Pereira da Gama

MF 38 G. Rahajaän

FW 7 ショラ・ショアタイアー

FW 19 J. Faberski

FW 21 S. Lagsir

FW 29 T. Buitink

FW 39 D. Voute

監督

Henry van der Vegt

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります