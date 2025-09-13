ボーンマスvsブライトン スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](バイタリティ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 44 V. Milosavljević
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 6 フリオ・ソレール
DF 20 アレックス・ヒメネス
MF 4 ルイス・クック
FW 11 ベン・ドーク
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 21 アミン・アドリ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 44 V. Milosavljević
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 6 フリオ・ソレール
DF 20 アレックス・ヒメネス
MF 4 ルイス・クック
FW 11 ベン・ドーク
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 21 アミン・アドリ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
監督
アンドニ・イラオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 22 三笘薫
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります