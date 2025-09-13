クリスタル・パレスvsサンダーランド スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 R. Cardines
監督
オリバー・グラスナー
[サンダーランド]
先発
GK 22 R. Roefs
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 T. Hume
MF 19 アビブ ディアラ
MF 27 N. Sadiki
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 7 C. Talbi
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 24 シモン・アディングラ
控え
GK 1 A. Patterson
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 4 D. Neil
MF 11 C. Rigg
MF 50 H. Jones
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 25 ベルトラン・トラオレ
監督
Régis Le Bris
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります