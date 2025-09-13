[9.13 プレミアリーグ第4節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 42 カーデン・ロドニー

MF 55 ジャスティン・デベニー

MF 59 R. Cardines

監督

オリバー・グラスナー

[サンダーランド]

先発

GK 22 R. Roefs

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

DF 32 T. Hume

MF 19 アビブ ディアラ

MF 27 N. Sadiki

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 7 C. Talbi

FW 18 ウィルソン・イシドル

FW 24 シモン・アディングラ

控え

GK 1 A. Patterson

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 26 アルトゥール・マスアク

MF 4 D. Neil

MF 11 C. Rigg

MF 50 H. Jones

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 25 ベルトラン・トラオレ

監督

Régis Le Bris

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります