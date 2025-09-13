フライブルクvsシュツットガルト スタメン発表
[9.13 ブンデスリーガ第3節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 31 I. Matanović
監督
ユリアン・シュスター
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 27 バドレディン・ブアナニ
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 21 シュテファン・ドルリャチャ
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 22 ロレンツ アシニョン
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ
FW 8 ティアゴ・トマス
FW 45 L. Jovanović
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
