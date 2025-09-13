[9.13 ブンデスリーガ第3節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 31 I. Matanović

監督

ユリアン・シュスター

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 11 ビラル・エル・カンヌス

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 27 バドレディン・ブアナニ

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

控え

GK 21 シュテファン・ドルリャチャ

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 22 ロレンツ アシニョン

DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 28 ニコラス・ナルティ

MF 30 チェマ

FW 8 ティアゴ・トマス

FW 45 L. Jovanović

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります