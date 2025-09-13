利き足警戒されても逆足一閃!「右の切り返しがめちゃめちゃ効く」川崎F伊藤達哉は怒涛の“1か月間連続ゴール”
[9.13 J1第29節 横浜FM 0-3 川崎F 日産ス]
警戒されても勢いは止まらず、公式戦6試合連続ゴールを決めた。川崎フロンターレのMF伊藤達哉は8月16日のJ1第26節・アルビレックス新潟戦(△1-1)から今日まで約1か月間連続でゴール継続中。今節は利き足の右ではなく、逆足の左足でネットを揺らした。
その勢いは試合開始から始まっていた。前半4分、後方のDFファン・ウェルメスケルケン・際からロングパスが飛ぶと、伊藤が反応して一気にPA右に入り込んだ。「最初は速いクロスを入れようと思っていた。だけど、たぶんパスしてもなんか違うと」。研ぎ澄まされた感覚を信じ、右足で鋭く切り返す。横浜F・マリノスMF渡辺皓太のマークをはがし、左足シュートを突き刺した。
約1か月前からファインゴールを何度も決めてきた。当然、相手の警戒は日に日に増しており、伊藤自身もそれを感じていたという。
「点は取れているけどほぼ右足で取っているので、右足が警戒されていた。右足の切り返しがめちゃめちゃ効くなと思っていて。それで左足でもっと蹴れたらいいなと思って、日ごろ練習をしていた」。警戒されれば次の手を打ち、今度はそれが布石となって改めて本来の武器も生きる。点を取れているからといって慢心することなく、まだ加速度的に調子を上げているようだ。
チームはリーグ戦3連勝も、順位はまだ7位だ。1位・京都サンガF.C.との勝ち点差は7となっている。それでも伊藤は優勝の望みを捨てていない。「上位同士の直接対決も、僕たちと上位の直接対決もある。自分たちが勝ち続ければ、まだ全然わからない」と強調する。
「順位のところはいったん置いておいて、自分たちは本当にもう勝ち続けるしかない」。“続ける”難しさは、伊藤自身が一番わかっている。今の勢いを止めることなく、自らの得点でチームの背中を押し続けるつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
警戒されても勢いは止まらず、公式戦6試合連続ゴールを決めた。川崎フロンターレのMF伊藤達哉は8月16日のJ1第26節・アルビレックス新潟戦(△1-1)から今日まで約1か月間連続でゴール継続中。今節は利き足の右ではなく、逆足の左足でネットを揺らした。
その勢いは試合開始から始まっていた。前半4分、後方のDFファン・ウェルメスケルケン・際からロングパスが飛ぶと、伊藤が反応して一気にPA右に入り込んだ。「最初は速いクロスを入れようと思っていた。だけど、たぶんパスしてもなんか違うと」。研ぎ澄まされた感覚を信じ、右足で鋭く切り返す。横浜F・マリノスMF渡辺皓太のマークをはがし、左足シュートを突き刺した。
「点は取れているけどほぼ右足で取っているので、右足が警戒されていた。右足の切り返しがめちゃめちゃ効くなと思っていて。それで左足でもっと蹴れたらいいなと思って、日ごろ練習をしていた」。警戒されれば次の手を打ち、今度はそれが布石となって改めて本来の武器も生きる。点を取れているからといって慢心することなく、まだ加速度的に調子を上げているようだ。
チームはリーグ戦3連勝も、順位はまだ7位だ。1位・京都サンガF.C.との勝ち点差は7となっている。それでも伊藤は優勝の望みを捨てていない。「上位同士の直接対決も、僕たちと上位の直接対決もある。自分たちが勝ち続ければ、まだ全然わからない」と強調する。
「順位のところはいったん置いておいて、自分たちは本当にもう勝ち続けるしかない」。“続ける”難しさは、伊藤自身が一番わかっている。今の勢いを止めることなく、自らの得点でチームの背中を押し続けるつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
絶好調・伊藤達哉— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) September 13, 2025
公式戦6試合連続ゴール!
ゴール動画
明治安田J1リーグ 第29節
横浜FMvs川崎F
0-1
⌚️ 4分
⚽️ 伊藤 達哉(川崎F)#Jリーグ pic.twitter.com/ReNCRAlPHL