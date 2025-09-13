²ÃÆþ¸å2ÀïÂà¾ì¤ÎGÂçºåMF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤Ç·è¾¡ÅÀ¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àã´¡×
[9.13 J1Âè29Àá GÂçºå 1-0 ±ºÏÂ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î3Ï¢¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¸åÈ¾40Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿MF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°¤«¤éÉâ¤µå¤Ë±¦Â°ìÁ®¡£ÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥â¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÂÉô¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì7»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ì·®¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿°ÂÉô¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Î²ÃÆþ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾å°Ì¤ËÆ³¤¯³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î16Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¡¦»³·ÁÀï(¡ü4-4¡¢PK3-4)¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é°ìÈ¯Âà¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔÂà¤ËÂç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤¿¾å¡¢¤½¤Î¸å¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¡¢·ç¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿8·î16Æü¤ÎJ1Âè26Àá¡¦¹ÅçÀï(¡ü0-1)¤Ç¤âºÆ¤Ó°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎÈ¿Â§¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿¤â2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿°ÂÉô¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢2»î¹çÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àã´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë°ì²ó¤·¤«¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëGÂçºå¤Ï17Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)³«ËëÀá¤ÎÅìÊýÂµåÂâ(¹á¹Á)Àï¤Ç2021Ç¯°ÊÍè¤Î¥¢¥¸¥¢»²Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ÂÉô¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏACL¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆACL¤Î½éÀï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î3Ï¢¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¸åÈ¾40Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿MF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°¤«¤éÉâ¤µå¤Ë±¦Â°ìÁ®¡£ÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥â¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÂÉô¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì7»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿°ÂÉô¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢2»î¹çÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àã´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë°ì²ó¤·¤«¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëGÂçºå¤Ï17Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)³«ËëÀá¤ÎÅìÊýÂµåÂâ(¹á¹Á)Àï¤Ç2021Ç¯°ÊÍè¤Î¥¢¥¸¥¢»²Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ÂÉô¤Ï¡Ö±ºÏÂ¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏACL¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆACL¤Î½éÀï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£