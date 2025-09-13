【大雨警報】北海道・伊達市伊達に発表 13日23:31時点
気象台は、午後11時31分に、大雨警報（浸水害）を伊達市伊達に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・伊達市伊達に発表 13日23:31時点
胆振地方では、14日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■苫小牧市
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■登別市
□大雨警報
・土砂災害
14日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
14日明け方にかけて警戒
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■伊達市伊達
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
14日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■伊達市大滝
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■豊浦町
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■壮瞥町
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■白老町
□大雨警報
・土砂災害
14日明け方にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■洞爺湖町
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒