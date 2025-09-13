◇明治安田J1リーグ第29節 G大阪1―0浦和（2025年9月13日 パナスタ）

G大阪が7月5日のC大阪戦以来7試合ぶりの無失点で、今季2度目の3連勝を手にした。チーム全体として出足が速く、球際でも優勢。DFリーダーの中谷進之介は「ベストゲームじゃないですか？チームとしても、個人としても良かった。前線からの守備も凄く決まっていたし、五分五分のボールがマイボールになる瞬間が多かった」と胸を張った。

試合前に2つの映像を焼き付けた。一つは5月6日の敵地・浦和戦。ダニエル・ポヤトス監督から「もう少しDFラインを高くできるんじゃないか」と言われ、無失点に抑えた同戦の映像を見せられた。そしてもう一つは元イタリア代表DFファビオ・カンナバーロだ。偶然、X（旧ツイッター）でバロンドールを獲得した時のカンナバーロの映像が出てきたという。「これぐらい、いかないといけないよな」。攻める守備を心掛け「X、ありがとうございます」と満面の笑みを浮かべた。

ボールを奪ってダイレクトで宇佐美に付けた縦パスを自ら「絶品でしたね」と自賛するなど攻撃でも起点に。「去年の良い時もそこ（球際、出足）で勝ち、それがチームの勢いとなって勝てていた」と中谷。直前の2試合で6失点を喫していたが昨年までの“堅守のG大阪”をほうふつさせるような安定感だった。