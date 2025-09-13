気象台は、午後11時24分に、洪水警報を伊達市伊達に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・伊達市伊達に発表 13日23:24時点

胆振地方では、14日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■室蘭市

□暴風警報

14日未明にかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 18m/s



■苫小牧市

□暴風警報

14日未明にかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 18m/s



■登別市

□大雨警報

・土砂災害

14日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm





□洪水警報14日明け方にかけて警戒□暴風警報14日未明にかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 18m/s■伊達市伊達□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒■伊達市大滝□洪水警報14日明け方にかけて警戒■豊浦町□洪水警報14日明け方にかけて警戒■壮瞥町□洪水警報14日明け方にかけて警戒■白老町□大雨警報・土砂災害14日明け方にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報14日明け方にかけて警戒□暴風警報14日未明にかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 18m/s■洞爺湖町□洪水警報14日明け方にかけて警戒