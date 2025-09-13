m-floがRIP SLYMEとのコラボ楽曲「ARIGATTO」(読み：アリガット) を9月17日0時にリリースすることを発表した。

本作は、シーンを牽引してきた両者が、時を経て初めて交わる楽曲。シーンを代表する2組が生み出したコラボレーションに、世代を越えてファンが盛り上がりを見せている。

また、m-floおよびRIP SLYMEの公式SNSでは、ジャケット写真とコラボアーティスト写真も公開。Pre-add / Pre-saveも同時にスタートし、リリースに向けて期待感はさらに高まっている。

「ARIGATTO」のテーマは “ありがとう”。友情・リスペクト・カルチャーへの愛、そしてファンへの想いを詰め込んだリリックは、世代や時代を超えて胸に響く。懐かしさと今の空気が融合するこのセッションは、当時を知る人にも、これから出会う人にも届く、ポジティブでエモーショナルな“感謝のアンセム”となっている

m-flo loves RIP SLYME「ARIGATTO」

2025.9.17 0:00

Pre-add / Pre-save : https://ffm.to/arigatto