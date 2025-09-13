◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 Ｇ大阪１―０浦和（１３日・パナスタ）

Ｇ大阪が浦和との試合を制し、５月以来となる今季２度目の３連勝を挙げた。無失点勝利は７月５日のＣ大阪戦（パナスタ）以来で、ホームでの浦和戦勝利は２０１６年以来。ＭＦ安部柊斗の加入後初ゴールが貴重な決勝点となった。

０―０の後半４０分、ペナルティーエリア手前でルーズになったボールをＭＦ安部柊斗が落ち着いてトラップ。「ミートだけを考えて枠に入れることを意識した」と、右足を振り抜いてゴール右隅へ突き刺した。加入後初の得点は、勝ち点３をもたらす決勝点となった。

この日、スタジアムに駆けつけたのは約３万２千人。今季７度目となる３万人超えのサポーターが試合前から大声援を飛ばし、熱気がピッチを渦巻く中で試合が始まった。試合後の「ガンバクラップ」で先頭に立ったヒーローは「これだけサポーターの方が来てくれて、その中で勝てたのがすごい大事。またサポーターの方々も来たいと思ってもらえると思うので。こういう試合でしっかり勝つことができたのは今後にもつながると思う」と喜んだ。

５月の加入後、ボランチとして圧倒的な存在感を放ちながら、２度レッドカードをもらって出場停止処分になるなど「自分自身落ち込んでしまった」と、もどかしい時間も味わった。それでも「チームメートが自分のことを必要としてくれた」と奮起につなげ、「ピッチで貢献できるようにという思いがあったので、ゴールを取れて良かった」と、笑顔で振り返った。

１７日にはＡＣＬ２の初戦も控える。「山下選手や宇佐美選手にロッカールームで『まだ禊ぎ（みそぎ）は終わってない』と言われたので。もっともっと恩返しできるように」と、安部。この日もアップダウンを繰り返し続けた無尽蔵のスタミナで、連戦も心配無用。アジア制覇に向けても、まだまだ躍動する。