陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――男子１００メートル予選では、桐生祥秀（日本生命）は１０秒２８、サニブラウン・ハキーム（東レ）と守祐陽（大東大）はともに１０秒３７で、いずれも敗退した。

４００メートルリレーへ暗雲

大会直前の好記録ラッシュは大舞台につながらなかった。男子１００メートルの日本勢３人が予選で敗れ去った。

前回６位入賞のサニブラウンは前半から出遅れ、１０秒３７で７組７着。故障明けで「練習ができていない部分が出た。帳尻を合わせたからといって世界と戦えるわけではない」と振り返った。

今季８年ぶりの９秒台をマークした桐生も勝負になったのは１５メートルまで。向かい風１・１メートルの中、１０秒２８の３組５着に終わった。今季１０秒００を出していた守も後半の伸びを欠き、１０秒３７で２組７着にとどまった。

サニブラウンは今季ベストが１０秒３１。練習不足のうえ実戦感覚も足りなかった。桐生と守は今季、共に準高地の追い風下で９秒９９と１０秒００を出したが、再現できなかった。桐生は「風がない中でもしっかりタイムを出さないと」と悔やんだ。

メダルを目指す４００メートルリレーへも、暗雲が漂う結果となった。伝統のバトンパスで世界に迫るため、気持ちを切り替え、本来の走りを取り戻したい。（井上敬雄）