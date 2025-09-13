ÀõÌî²¹»Ò¡¢03Ç¯¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯à¤è¤ß¸ì¤êá¡Ö¿ÀÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×±ä¤Ù£±£´£°¥«½ê¤Ç
½÷Í¥ÀõÌî²¹»Ò¡Ê64¡Ë¤¬13Æü¡¢´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¡Ö¥¹¥¤¥È¥Ô¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç°ì¿ÍÉñÂæ¡ÖÅ·¤Î´ä²°¸Í¤Ë¤ª±£¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¾ÈÂç¸æ¿À¡¡¡Á·îÆÉÌ¿¤Î¸ì¤ì¤ë¡Á¡×¤ò¾å±é¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤òÉáµÚ·¼È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¡È¤è¤ß¸ì¤ê¡É¡£¸Å¤¯¤«¤éÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¸Å»öµ¡×¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÀÏÃ¤ä¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÅÁ¾µ¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿Ì±ÏÃ¡¦ÅÁÀâ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ò²Ã¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤â¸½Âå¸ì¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊª¸ì¤òÆÉ¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢´ÑµÒ¤ÏÂ©¤ò¤Î¤ó¤Ç¸«Æþ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ±ä¤ÙÌó140¥«½ê¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÀõÌî¤Ï¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Îò»Ë¤äÊ¸²½¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿ÀÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ÀÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£