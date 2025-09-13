»å°æ²ÅÃË»á¡¡Ì¾¥³¥ó¥Ó¤ÇAI¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡¡¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤Á¤ç¤¤ÊäÀµ¾Ð¡×¡ÖÇä¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¡©¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï¡ÖChampion¡¡Congratulations¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤È¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤òAI¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë²Ã¹©¤·¤¿²èÁü¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¿Í·»Äï¥Õ¥£¥®¥å¥¢À¨¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡ªÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¯Çä¤·¤Æ¡ªÀäÂÐÇã¤¦¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤ÊäÀµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÂçÈ¿¶Á¡£
¡¡¸µ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ëÎÉ¤¤´é¡¢É½¾ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£