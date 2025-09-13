【洪水警報】石川県・輪島市に発表 13日23:24時点
気象台は、午後11時24分に、洪水警報を輪島市に発表しました。
能登では、14日夕方まで土砂災害に、14日未明から14日昼前まで低い土地の浸水に、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
14日未明から14日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
14日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 14日未明
□洪水警報【発表】
14日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日未明
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
14日未明から14日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
14日昼前にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 14日未明
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 14日未明