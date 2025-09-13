■東京2025世界陸上 男子100m予選（13日、東京・国立競技場）

男子100m予選に出場した守祐陽（21、大東文化大）は10秒37（+0.1m）の組7着で、準決勝進出は叶わなかった。

守はレース後、初めての世界陸上で走ったことに「緊張したんですけど、すごく大きな声援をもらって」と国立競技場の雰囲気に感無量も「うまくそれをエネルギーに変えることができなくて、非常に悔しい思いでいっぱいです」と悔しさをにじませた。

この日、同じ組には今季世界最高タイム（9秒75）を持つK.トンプソン（24、ジャマイカ）らとともに、世界のトップの選手たちと大舞台で戦った守。

「これまで世界陸上に出場するまで、様々な方に支えてもらったりサポートのおかげで、こうやって出場まで行きつけることができた。これからまだ競技人生があるので、今回のこの経験を生かして、今後に繋げていきたいと思います」と感謝の言葉を述べ、前を向いた。

日本勢は3大会連続のファイナル進出を狙ったサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）が、10秒37（無風）の組7着。個人としては6年ぶりに出場した桐生祥秀（29、日本生命）は10秒28（-1.1m）の組5着で、タイムでも拾われず。3人とも無念の予選敗退となった。

