トムフォードビューティの名作アイシャドウ♡幻の「メタリック モーブ」復刻

昨年瞬く間に完売した幻の名作「メタリック モーブ」を含む、トムフォードビューティの人気アイシャドウ「アイ カラー クォード」が今秋待望の復刻発売♡9月12日より全国発売の限定2色、2025年10月17日発売の定番復刻2色と、ジェルアイライナー限定色も登場。各13,640円（税込）のアイシャドウと6,050円（税込）のジェルアイライナーで、日常に洗練されたモード感をプラスできます♪

幻の限定色「メタリック モーブ」で魅惑のまなざし



昨年発売後、瞬く間に欠品となった「01RW メタリック モーブ」は、優美なモーブカラーに濡れたような艶感を宿し、静寂と高揚が交差する誘惑の目もとを演出。

アイ カラー クォード 各13,640円（税込）で、まるでランウェイのモデルのような視線に。

隠れ名作「デイドリーム」で夢見る目もと



密かにファンの多い「28RW デイドリーム」は、繊細な光と幻想的なパープルが織りなす、夢想のレイヤーを実現。洗練と遊び心を宿した、大人のドリーミールックにぴったりです。

アイ カラー クォード 各13,640円（税込）の限定色として2025年9月12日より発売。

ジェルアイライナーで目もとに透明感とセンシュアルを



04 コバルト

06 バイオレット

限定ジェルアイライナー「04 コバルト」「06 バイオレット」各6,050円（税込）は、TOM FORDランウェイにインスパイア。

コバルトは都会的な抜け感を、バイオレットはミステリアスな誘惑を視線にプラス。アイシャドウとの重ね使いで、より魅力的な目もとを演出します。

トムフォードビューティで上質な目もとに♡



今秋、復刻発売されたトムフォードビューティのアイ カラー クォード 各13,640円（税込）と限定ジェルアイライナー 各6,050円（税込）で、目もとに洗練されたモード感をプラス♪

幻の限定色「メタリック モーブ」や隠れ名作「デイドリーム」、透明感あふれるコバルトやセンシュアルなバイオレットで、日常のメイクに上質な彩りを添えてみませんか♡