【放置！？子守り押し付け友】大事にすべきは「私を大切に思ってくれる人」＜第18話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第18話 大切にしたい人
【編集部コメント】
利用されていると感じた時点で即座に縁を切ったミキさん、グッジョブでしたね！ 自分を利用しようとしてきた人に対して、「友だちを失いたくないから」「今後はいい付き合いができるかもしれないから」なんて期待をしていても、大抵は時間の無駄。人はそうそう簡単には変わりません。きっとまたどこかで利用され、より痛い目を見てしまう可能性だってあります。それならば自分に純粋な好意を向けてくれる人たちを大切にしてすごした方が、ずっと有意義な人生を送れるのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
