◆オリックス1―2ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）

白星への執念が勝ったのかもしれない。ソフトバンクが1点を追う9回。牧原大成の左犠飛で追い付き、相手守護神マチャドのけん制悪送球で勝ち越し。小久保裕紀監督は「苦しい試合だったけど、この時期は勝てばいいので」と強調した。

3連敗中。デーゲームの2位日本ハムが勝ち、負けられなかった。上沢直之が7回無失点も、8回に2番手の松本裕樹が痛い先制点を失った。登板16試合ぶりの失点。それでも2死二塁で杉本裕太郎の中堅への大飛球を周東佑京が好捕し、1点差でこらえた。

小久保監督は「佑京のプレーがなかったらさすがに厳しかった。あれを捕ったから望みがつながった」。9回、近藤健介、中村晃が連打でチャンスをつくると、必死に2点をもぎ取った。その裏を杉山一樹が25セーブ目で締め、ベンチは沸いた。

指揮官は「その瞬間、瞬間に後先を考えず、自分のできることを100％出し切ること。最後までもつれる中でプレーできること自体が幸せだから」とV争いの心得を説く。ベテランから若手まで一丸となって、4戦ぶりの白星をつかんだ。

優勝マジックは13。4年連続のAクラスが確定し、クライマックスシリーズ（CS）進出が決まった。もちろん目指すのは2連覇。小久保監督は「紙一重の試合。勝ちきったのは大きい」とうなずいた。ゴールテープへ再加速の1勝とする。（小畑大悟）