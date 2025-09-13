5人組ロックバンドNovelbrightのボーカル・竹中雄大さん（29）が11日、サバイバルオーディション番組『現役歌王 JAPAN』の取材会に登場。オーディションにエントリーしたきっかけを明かしました。

『現役歌王 JAPAN』は、韓国で大ヒットを記録した音楽サバイバル番組『現役歌王』の日本版で、日本最強の男性ボーカル7人を決定するサバイバルオーディション番組。今回、『日本代表 TOP7』として22人の挑戦者の中から、竹中さん、Masayaさん（32）、TAKUYAさん（31）、Juniさん（23）、SHUさん（30）、木本慎之介さん（22）、Shinさん（30）が選ばれました。

■オーディションを戦ったライバルたちは「青春を分かち合える仲間」

2020年にメジャーデビューして以来、『Walking with you』『ツキミソウ』『愛とか恋とか』の3曲がストリーミング総再生回数4億回を突破するなど、人気バンドに成長したNovelbrightのボーカルとして活躍している竹中さん。

エントリーしたきっかけを聞かれると「最近、韓国でライブを毎年行っていて、韓国でも、もっと有名になりたいなという思いの中、この番組が韓国ですごいヒットしているということをお聞きして。“雄大こういうものに挑戦してみるのはどうかな”というのをスタッフたちと話し合って、頑張って挑戦してみようと思ってエントリーしました」と明かしました。

また、出演した感想については「ありがたいことに優勝できて。会う人会う人、関係者の方だったり、友達とか著名な方とか、いろんな人が“すごいね”とか“見たよ”と言ってくださるので、改めて番組に挑戦してよかったなっていうのは思います」とコメント。

さらに、オーディションを戦ったライバルたちについて「TOP7の仲間もできて、この番組がなかったらきっと出会えてなかった人もいると思うので、この年になって一緒に青春を分かち合える仲間に出会えたのもすごく良かった」と笑顔で語りました。