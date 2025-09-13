「ヤクルト２−６ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）

ＤｅＮＡがヤクルトに連勝で、いざ２位・巨人との直接対決へ。勝てばゲーム差なしの３位となる状況の中、１４日には藤浪がマウンドに向かう。

この日はオースティンの１０号３ラン、桑原の５号３ランと効果的に得点を奪って快勝。ルーキーの竹田は６回５安打１失点で、前回プロ初黒星を喫したヤクルトに借りを返す今季３勝目を手にした。

この勢いに乗って向かうは１４日からの２位・巨人との直接対決だ。藤浪がまずは向かうが、警戒したい打者には「全員です」とキッパリ。熾烈（しれつ）な２位争いをしているだけに「もちろん競っているので勝ちたいのはやまやまなんですけど」と言い、「マウンドにそれを持ち込むことはないですね」と足元を見つめた。

藤浪は日本球界に復帰後、３試合に登板して１勝０敗、防御率１・４５と安定した成績を残している。「マウンドで冷静に投げられている」と手応えもつかんでいる。

日に日に注目度は増すばかりだが、「ネット等一切見ないのでわからない。見て良いことないので。みなさんの記事もなるべく見ないように」とジョークを交えながら笑みも見せた藤浪。「応援していただいているなっていうのは感じています」と声援を背に、チームに勝利をもたらす。