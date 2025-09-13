陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――男子３０００メートル障害予選で三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３０秒４３で１組３着となり、２大会連続で決勝に進んだ。

集団前方でレース引っ張る

男子３０００メートル障害予選１組で３着に入り、決勝進出を決めた三浦は「予選が一番緊張する。鬼門を突破できてほっとした」。

重圧を抱えたレースでも冷静だった。スタート直後は後方から出たが、スローペースと見て４００メートル付近で前へ。「中盤から積極的にいけた。自分の予想を超えた歓声の中で、いい意味で会場にのまれて走ることができた」。母国の大声援を力に、集団前方で堂々とレースを引っ張り、余力を残して難関をクリアしてみせた。

２０２３年世界選手権ブダペスト大会で、日本勢過去最高となる６位に入るなど、世界を相手に活躍を続ける国内第一人者。今年７月にはモナコでのダイヤモンドリーグで２位に入り、自身が持つ日本記録を６秒以上更新する８分３秒４３をマーク。今季世界３位の好記録に、「今まで以上にトップ争いをしていける」と自信を深めていた。

そんな充実ぶりを裏付けるような盤石の予選に、この種目では日本勢初のメダルへの期待は高まる。１５日の決勝へ向け、「サバイバルレースになる。メダル争いに食らいつく走りができたら」。覚悟は決まった。（大舘司）