気象台は、午後11時3分に、洪水警報を七尾市、志賀町に発表しました。

能登では、14日夕方まで土砂災害に、14日未明から14日昼前まで低い土地の浸水に、14日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　14日未明から14日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　14日未明

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日未明

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　14日未明から14日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　14日昼前にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　14日未明

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　14日未明から14日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　14日未明