Number_iが『with MUSIC』で初出し情報を一挙解禁!?マキシマム ザ ホルモン×SixTONESのコラボトークも実現

9月20日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

ILLIT「時よ止まれ」

キマグレン「LIFE」

SEAMO「マタアイマショウ」

Number_i「Numbers Ur Zone」

※アーティスト名五十音順

■Number_iが『with MUSIC』最多出演

『with MUSIC』に最多出演5回目となるNumber_iが登場。今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振りかえる。

さらに、3人の初出し情報が続々と。メンバー岸優太の〇〇デビュー!? やNumber_i の3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソードも披露される。

最新曲「Numbers Ur Zone」のパフォーマンスもお見逃しなく。

昨年、日本レコード大賞にて新人賞を受賞し9月1日に日本デビューを果たしたILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。

昨年9月に、解散してから9年の時を経て再結成したキマグレンが『with MUSIC』初登場。

『NHK紅白歌合戦』でも披露した代表曲「LIFE」を届ける。

SEAMOが日本テレビの音楽番組に11年ぶりに登場。

2006年にリリースされ、当時の着うた関連300万ダウンロードを記録した平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」を披露する。

■音楽フェス『CANNONBALL』の裏側に密着

番組では、8月に行われた大型音楽フェス『CANNONBALL』の裏側に密着。「出張with MUSICトーク」としてマキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボトークが、イベントの会場となった埼玉・さいたまスーパーアリーナで実現。普段楽曲提供をしないと言うマキシマムザ亮君は、SixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。

『CANNONBALL』で披露されたマキシマム ザ ホルモン×SixTONES特別コラボステージの模様も地上波初公開。

マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」の映像が公開される。

さらに、豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部をお届け。

東京スカパラダイスオーケストラが、TAKUMA（10-FEET）、石原慎也（Saucy Dog）、GEN（04 Limited Sazabys）とコボラしたステージの様子や、豪華アーティストたちが『CANNONBALL』で披露したパフォーマンスなどが紹介される。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

09/20（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト（五十音順）：ILLIT、キマグレン、SEAMO、Number_i

