次回 9月20日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。9月20日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！

「with MUSIC」に最多出演5回目となるNumber_iが登場！今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振りかえる。

3人の初出し情報も続々と！岸優太の〇〇デビュー!? Number_i 3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソードも！

さらに、最新曲「Numbers Ur Zone」をパフォーマンス！

ILLIT、キマグレン、SEAMOも登場！

昨年、日本レコード大賞にて新人賞を受賞し今月1日に日本デビューを果たしたILLITは、Japapn 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。

昨年9月に解散してから9年の時を経て再結成したキマグレンは「with MUSIC」初登場！紅白歌合戦でも披露した代表曲「LIFE」を披露。

SEAMOは日本テレビの音楽番組に11年ぶりに登場！2006年にリリース、当時の着うた関連300万ダウンロードを記録し平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」を披露する。

また今回は、8月に行われた大型音楽フェス「CANNONBALL」の裏側に密着！

出張「with MUSIC」トークも。マキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボトークが、「CANNONBALL」会場となったさいたまスーパーアリーナで実現！普段楽曲提供をしないというマキシマムザ亮君は、SixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。

さらに、「CANNONBALL」で披露したマキシマム ザ ホルモン×SixTONES特別コラボステージを地上波初公開！マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」を披露する。

豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部もお届け。東京スカパラダイスオーケストラが豪華コラボ3連発！TAKUMA（10-FEET）、石原慎也（Saucy Dog）、GEN（04 Limited Sazabys）とのコラボ歌唱の模様をお届けする。他にも、数々の豪華アーティストが「CANNONBALL」で披露したパフォーマンスをお楽しみに！

＜出演アーティスト＞※五十音順

ILLIT、キマグレン、SEAMO、 Number_i

