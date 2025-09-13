まさかの後半４失点「あってはならない」。痛恨の逆転負けに、福岡の金明輝監督が反省「上手くゲームを進められなかった部分もありました」

まさかの後半４失点「あってはならない」。痛恨の逆転負けに、福岡の金明輝監督が反省「上手くゲームを進められなかった部分もありました」