【しまむらのトップス】で秋を先取り！ 40・50代が真似したい♡「こなれコーデ」

暑さが残る今から長く使えるトップスが欲しいと思う人は多いはず。トップスで秋を先取りするなら、@marino12131さんが着こなす【しまむら】アイテムを使った「こなれコーデ」をチェックしてみて。大人に似合うトレンド感のあるベストやジレがあれば、夏から秋へコーデをスムーズにシフトできるかも。

立体シルエットが華やかなベストコーデ

【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）

さりげないチェック柄にフリルをあしらった、華やかに広がるAラインが魅力のベスト。高めのウエスト切り替えで立体感が生まれ、メリハリあるシルエットを楽しめそう。シンプルなボトムスに合わせてもコーデが単調になりにくいので、いつものTシャツコーデにプラスワンするだけでグッと新鮮でこなれた雰囲気に。シアータートルネックを合わせると、秋ムードが高まるのでおすすめです。

ふわふわシアー素材でこなれ感をプラス

【しまむら】「SHシャギージレ」\979（税込）

ふわふわとした素材感が可愛い、プチプラシャギーベスト。さりげなくキラッと輝くアクセントがコーデの主役になりそうです。ほんのり透ける質感がコーデに軽やかさとこなれ感をプラスし、インナー次第で表情を変えられるのも魅力。Tシャツに重ねればカジュアルに、ニットと合わせれば秋らしい着こなしを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M