9月20日放送「with MUSIC」Number_i初出し情報続々 マキシマム ザ ホルモン×SixTONES特別コラボステージ地上波初公開
【モデルプレス＝2025/09/13】9月20日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
2024年、日本レコード大賞にて新人賞を受賞し2025年1日に日本デビューを果たしたILLITはJapan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。解散してから9年の時を経て、2024年9月に再結成したキマグレンは同番組初登場で、紅白歌合戦でも披露した代表曲「LIFE」を披露する。
◆Number_i、初出し情報続々
同番組に最多出演5回目となるNumber_iが登場。2025年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振りかえる。さらに、3人の初出し情報が続々。メンバー岸優太の〇〇デビュー？Number_iの3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソードも。最新曲「Numbers Ur Zone」をパフォーマンスする。
また、SEAMOが日本テレビの音楽番組に11年ぶりに登場。2006年にリリース、当時の着うた関連300万ダウンロードを記録し平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」を歌唱する。
◆「CANNONBALL」裏側に密着
8月に行われた大型音楽フェス「CANNONBALL」の裏側に密着。出張「with MUSIC」トークも。マキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボトークが会場となったさいたまスーパーアリーナで実現。普段楽曲提供をしないと言うマキシマムザ亮君はSixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。
そして、「CANNONBALL」で披露したマキシマム ザ ホルモン×SixTONES特別コラボステージを地上波初公開。マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」を披露する。
さらに、東京スカパラダイスオーケストラ豪華コラボ3連発も。10-FEET・TAKUMA、Saucy Dog・石原慎也、04 Limited Sazabys・GENとのコラボ歌唱を披露。他にも、数々の豪華アーティストの「CANNONBALL」で披露したパフォーマンスを放送する。（modelpress編集部）
