興奮しすぎて、足が……！？ YouTubeチャンネル「モアクリ」では、はしゃぎすぎた猫が“踊る”様子が配信され、動画のコメント欄には「途中2本足なの面白すぎる」「来るのを待ち構えてるのかわいい」の声が続出しました。

転がった包み紙に…

注目を集めたのは「ネコ、踊る。 - Dancing Cat -」という動画。キャンディーの「ミルキー」を取り出した飼い主さんが、何やら包み紙をねじねじして、部屋の中に投げました。しばらくすると、転がった包み紙に猛烈な勢いで突進してくる猫さんが。包み紙を少し触り、大興奮の様子。目を輝かせ、ハイテンションな姿がたまりません。

包み紙をくわえたり、静かに見定めた後に突進してみたりと、もはや包み紙が生き物のよう。夢中になって遊ぶ姿は、見ているだけでほっこり癒やされるでしょう。じゃれているうちに、興奮しすぎて2足歩行になるときも……。

すぐに体勢を整え、何もなかったかのように振る舞う猫さん。しっぽをくねらせ、前足で包み紙を気にしつつも、無邪気に遊んでいた姿を隠すかのようにクールぶります。しかし、また包み紙を投げると、すぐに突進。そして一瞬、2足歩行の姿を見せますが、2足歩行になると冷静になるのか、またクールに去っていきました。

今度は飼い主さんが包み紙を手に持ちます。すると箱の陰から、今か今かと待つ猫さんの姿が。投げた包み紙が動かないことを物陰から確認。じっと一点を見つめるそのクリクリの瞳には、期待とワクワクがギュッと詰まっています。そして次の瞬間、包み紙を取り押さえにダッシュ！

包み紙とじゃれているうちに、猫さんはまるでダンスを踊っているかのようにステップを踏みながら飛びつきます。勢いあまって前足を高く上げたその瞬間、今度はしっかりと2足歩行に。思わず笑ってしまうかわいさ全開のシーンです。

動画を見た人からは「ときどき2本足で立ってるww」「包み紙だけでここまで楽しめるものなのか」「人生で最高の2分間でした」といったコメントが多数寄せられていました。ぜひ実際の動画で、猫さんの愛くるしい姿を見てみてくださいね。