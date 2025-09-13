お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が13日放送のABEMA「ドーピングトーキング」（後10・00）に出演。母方の祖父母に今まで会ったことがないことを初告白した。

23年に一般女性と結婚していたことをMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（後10・40）で発表したエース。出演者たちに改めて報告するとともに「隠してまして、すみません」と謝罪した。

ただ「別に芸人さんには隠してるつもりはなかった」とした。しかし「僕、もう1個だけ隠していることがありまして」と切り出し、MCの粗品ら出演者たちは「えぇー!?」「何!?」と驚きつつ気になった。

エースは「僕、おじいちゃんとおばあちゃんに、まだ会ったことがなくて。1回も」と母方の祖父母と会ったことがないことを告白。その理由について「僕の両親と祖父母が僕が1歳ぐらいの時にケンカしてまして。ちょっといろいろもめまして絶縁状態になっている」と明かした。

続けて「一昨年、お母さんが亡くなりまして。そのお母さんが亡くなった時に、お葬式で会えるんじゃないかと僕は思ってた。さすがにここでは会えるやろと」と初対面できると思った。だが、「そこにも来なくて」と姿を見せることはなかった。

母方の祖父母にどうしても会いたいと思っており「僕のお母さんが亡くなっていることを知っているのか。と、僕が芸人もやってて、最近いろいろ出させてもらってるコイツが実の孫やと分かってるのかどうか。っていうのを伝えたいから会いに行きたかった」と同番組をキッカケに実の祖父母を探したものの、見つけることができなかったことを伝えた。

そして、番組の最後に「実際探偵の方にお願いした」と調査を依頼したことが明かされ、祖母が2017年に亡くなっていたことが判明した。さらに「一緒に住んでるのおじいちゃんやと思ってたんですけど、別の人で。多分離婚してるんですね、おばあちゃん」と複雑な表情を見せたものの「いろいろ分かって良かったですね」とスッキリしたことも伝えつつ笑顔を見せた。