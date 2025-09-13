9月20日に放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

今回発表された出演アーティストは、ILLIT、キマグレン、SEAMO、Number_i。

同番組に最多出演の5回目となるNumber_iは、今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した今年の活躍を振り返る。3人の初出し情報も続々と登場し、岸優太の“〇〇デビュー”や、3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソードが語られる。加えて、最新曲「Numbers Ur Zone」をパフォーマンスする予定だ。

ILLITは、日本1stシングルのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。解散してから9年の時を経て昨年9月に再結成したキマグレンは、同番組初登場に。『NHK紅白歌合戦』でも歌唱した代表曲「LIFE」を披露する。また、SEAMOが日本テレビの音楽番組へ11年ぶりに登場。当時の着うた関連300万ダウンロードを記録し平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」をパフォーマンスする。

さらに、8月に行われた大型音楽フェス『CANNONBALL 2025』の裏側に密着。マキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボレーショントーク『出張with MUSICトーク』が、会場となったさいたまスーパーアリーナで実現した。普段は楽曲提供をしないというマキシマムザ亮君が、SixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。

あわせて、同フェスで披露されたマキシマム ザ ホルモンとSixTONESの特別コラボレーションステージを地上波初公開。マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」を披露する。

そのほか、東京スカパラダイスオーケストラと、10-FEET TAKUMA、Saucy Dog 石原慎也、04 Limited Sazabys GENとのコラボレーション3連発など、アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部もオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）