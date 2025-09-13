◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

女子１万メートル決勝で、前回の２３年ブダペスト世界陸上７位入賞の広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３１分９秒６２と好走し、前回を超える６位入賞を果たした。

レース後、超満員の客席に向かって笑顔で日の丸を掲げた広中は「思う存分２５周楽しもうという気持ちと、最後まで諦めない気持ちで（ホームの）皆さんと戦えたと思います」と充実の表情を浮かべた。

２３年夏のブダペスト世界陸上で７位入賞を果たし、同１２月の日本選手権１万メートルで３連覇。しかし２４年からはけがに苦しみ、「ここまで走れなかったのは初めて。逃げたい気持ちの方が大きかった」と練習が継続できない日々が続いた。昨年開催されたパリ五輪の出場権を得たが、けがが治らず代表を辞退した。

それでも世界を目指して諦めずにトレーニングを重ね、今年４月に日本選手権１万メートルで２年ぶり４度目の復活優勝を果たした。

今大会は５０００メートルと１万メートルに出場する広中。まず１万メートルで結果を残した日本女子長距離界のエースが、次は１８日に予選が行われる５０００メートルで、更なる高みを目指す。