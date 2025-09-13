試合中に右肩を脱臼し腱板損傷と診断された船木誠勝（５６）が、２１日に開催される「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（大阪・梅田ステラホール、）に強行出場し、３試合を行うことが１３日、主催する闘宝伝承実行委員会から発表された。

船木はメインイベントで、記念試合として「５分３番勝負」を戦うことになった。相手は、綾部蓮（全日本プロレス）、Ｘ、ハヤブサ（プロレスリングＺＥＲＯ１）の３人。綾部は身長２メートルの大型ホープ、ハヤブサは今年４月にデビューした２代目。Ｘは不明だが、柔道着を着た白覆面の画像が紹介されており、ラフファイターとみられる。１試合５分とはいえ、スタイルの違う相手との３番勝負となりそうだ。

船木は１１日の初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレス」後楽園ホール大会で、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンのノータッチトペコンヒーロを場外で受け、右肩を脱臼。３分５８秒、レフェリーストップでレジェンド王座から陥落。１２日にＭＲＩ検査の結果「右肩棘上筋腱、棘下筋、肩甲下筋損傷」などと診断され、記念大会の出場が危ぶまれていた。

記念大会には、師匠の藤原喜明、義足の谷津嘉章、そして長男の船木ライアンらが出場し、前田日明、ザ・グレート・カブキ、獣神サンダーライガー、山崎一夫の各氏らが登場するレジェンド・オールスターの記念大会。チケットは２か月前に完売している（立見当日券がわずかながら発売される予定）。

◇「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（９月２１日、大阪・梅田ステラホール）全対戦カード

▽第０試合１ グラップリング エキシビションマッチ（無差別級２分１回戦）

冨宅飛駈ｖｓ吉田篤生

▽第０試合２ 異種格闘技戦 プロレスｖｓボクシング（２分１回戦）

アントニオ小猪木ｖｓ前田元英

▽第０試合３ グラップリング‐８０キロ契約（２分１回戦）

武士正ｖｓ枚方兄さん

▽第１試合 ８人タッグマッチ １５分１本勝負

橘隆志、守屋博昭、寺前和樹、ブランキー真帆ｖｓ菊池悠斗、金剛山、空手マシン４０号、よしえつねお

▽第２試合 グラップリング スペシャルエキシビションマッチ (無差別級３分１回戦)

近藤有己ｖｓ船木ライアン

▽第３試合 ＳＵＧＡＭＯプロレスｖｓ女子プロレス（１５分１本勝負）

クラッシャー猪馬、三沢似て晴（見た目が邦彦）ｖｓＭＩＣＨＩＫＯ、沙恵

▽第４試合 タッグマッチ（３０分１本勝負）

崔領ニ、スーパー・タイガーｖｓディラン・ジェイムス、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▽第５試合 スペシャル６人タッグマッチ（４０分１本勝負）

藤原喜明、アレクサンダー大塚、菊田早苗ｖｓ谷津嘉章、金本浩二、田中稔

▽セミファイナル スペシャルシングルマッチ（６０分１本勝負）

中嶋勝彦ｖｓ池本誠知

▽メインイベント 船木誠勝デビュー４０周年記念試合 ５分３番勝負

船木誠勝ｖｓ綾部蓮

船木誠勝ｖｓＸ

船木誠勝ｖｓハヤブサ