日テレ『with MUSIC』最多出場のNumber_i、初出し情報続々 マキシマム ザ ホルモン×SixTONESのトークも
有働由美子がMC、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める20日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストと歌唱楽曲が13日、発表された。ILLIT、キマグレン、SEAMO、 Number_i（※50音順）が出演する。
【別カット】車に腰を掛け…秋コレクションを着こなすNumber_i・岸優太
同番組最多出演の5回目の登場となるNumber_iは、今年の活躍を振りかえる。岸優太の〇〇デビューなど、3人の初出し情報が続々と飛び出す。Number_iがプライベートで行ったテーマパークでのエピソードも。最新曲「Numbers Ur Zone」をパフォーマンスする。
今月1日に日本デビューを果たしたILLITは、Japan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」を披露。昨年9月に解散してから9 年の時を経て再結成したキマグレンは、同番組初登場となる。紅白歌合戦でも披露した代表曲「LIFE」を歌唱する。SEAMOは、同局の音楽番組に11年ぶりに登場。2006年にリリースした平成を代表するラブソング「マタアイマショウ」を披露する。
8月に行われた大型音楽フェス『CANNONBALL』の裏側に密着。「出張with MUSICトーク」を行う。マキシマム ザ ホルモンとSixTONESのコラボトークが、会場となったさいたまスーパーアリーナで実現。普段楽曲提供をしないと言うマキシマムザ亮君はSixTONESへの楽曲提供の秘話を語る。『CANNONBALL』で披露したマキシマム ザ ホルモン×SixTONES特別コラボステージを地上波初公開。マキシマムザ亮君がSixTONESのために書き下ろした「恋のバタリアン」をパフォーマンスする。
さらに、豪華アーティストが披露した熱いパフォーマンスの一部を届ける。東京スカパラダイスオーケストラは、10-FEET TAKUMA、Saucy Dog石原慎也、04 Limited Sazabys GENとのコラボ歌唱を披露する。
